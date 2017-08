Historien om Vordingborgs gåsetårn fortsætter med masser af politi

Mandag 28. august 2017 kl. 13:24Der er endnu ingen detaljerede oplysninger om, hvad der er passeret omkring Vordingborgs Gåsetårnet og borgcentret på samme sted. Men masser af politi har i dag præget området og været med til at skrive videre på historien om stedet. 2 mænd er anholdt angiveligt i forbindelse med indbrud. Hvad der er stjålet (eller forsøgt stjålet) vides ikke, men centret er i øjeblikket hjemsted for en værdifuld udstilling "Vikingernes Metropol" med omkring 2.000 genstande. Det er øjensynligt lånt gods fra det nordtyske område (Slesvig).Såvel politiet som borgcentret er tilbageholdende med oplysninger. Senere i dag er bebudet en nærmere redegørelse for, hvad der er passeret og videre skal ske. De 2 anholdte fremstilles i grundlovforhør.