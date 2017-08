Bilist fundet hårdt kvæstet i forulykket bil i naturområde

Mandag 28. august 2017 kl. 11:08En 45-årig mand er blevet overført til Rigshospitalet i København, efter at han til morgen blev fundet hårdt kvæstet i sin bil forulykket i et naturområde mellem vestsjællandske Svinninge og Mørkøv. Ingen har øjensynligt observeret den dramatiske og voldsomme ulykke.Derfor ved politiet ikke, hvad der nærmere er sket. Bilen var nærmest skjult i et krat.