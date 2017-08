Bjergvandrere styrtet i Alperne - 5 blev dræbt og 1 overlevede

Søndag 27. august 2017 kl. 18:49En ulykke i Alperne i området omkring Zell am See i den østrigske delstat Salzburg har til morgen kostet 5 tyske bjergvandrere livet. 1 person er blevet reddet, men er svært kvæstet. De 6 bjergvandrere formodes at være styrtet i omkring 3.000 meters højde.Redningfolk, der med helikoptere straks satte ind, da ulykken blev kendt, mener de 6 bjergvandrere styrtede omkring 100 meter og landede på en klippeafsats.