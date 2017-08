Tyveknægte stak af fra politiet - den ene fundet oppe i træ

Søndag 27. august 2017 kl. 09:58Et par tyveknægte, der stjal en bil og siden i et supermarked i det midtsjællandske område, stak af fra politiet først i den stjålne bil og derefter til fods. Sporene endte i naturområdet ved det historisk-arkæologiske forsøgcenter i Lejre vest for Roskilde sent i aftes. Der blev den ene af de 2 fundet - oppe i en træ.Tyveknægten var ganske enkelt klatret op i træet i håb om på den måde at forsvinde, men nedenfor træet stod en politihund, fordi sporene hørte op ved træet. Til morgen var der endnu ingen melding om, hvorvidt den anden tyveknægt var fundet.