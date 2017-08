Fuld pensionist kørte i sin bil via strand direkte ud i Kattegat

Lørdag 26. august 2017 kl. 21:10En 70-årig mand optrådte i eftermiddag på "slap line" i det nordsjællandske. Hvor han fuld kørte via en strandvej videre over sandstranden og direkte ud i Kattegat - og først stoppede, da moteren ikke kunne længere på grund af saltvandet. Årsagen var, at pensionisten bag rattet var fuld.Den mærkværdige hændelse fandt sted i Smidstrup Strand på den nordlige spids af Sjælland mellem Gilleleje og Rågeleje. Politiet havde ingen anden forklaring på aktionen end, at mandens promille var væsentligt over det tilladelige.