Bilist kørte direkte ud foran tog - mirakuløst blev ingen kvæstet

Lørdag 26. august 2017 kl. 17:58Tog-trafikken mellem Herning og vestjyske Skjern er stoppet. Efter at en bilist i eftermiddag kørte direkte ud foran et tog i en ubevogtet overskæring 2 km udenfor Skjern. Mirakuløst blev ingen kvæstet ved den dramatiske og voldsomme ulykke, som var forårsaget af, at bilisten overså toget.Al trafik på jernbanelinjen blev stoppet samtidig med, at man indledte undersøgelser af det implicerede tog for skader.