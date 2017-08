8 i minibus dræbt i kollision med lastbiler - chauffører anholdt

Lørdag 26. august 2017 kl. 14:47En fatal og tragisk ulykke fandt midt i nat sted på motorvej M1 70-80 km nord for London. En minibus kolliderede med 2 lastbiler og 8 blev dræbt. Yderligere 4 er svært kvæstet indlagt på sygehus. De 2 lastbilchauffører er anholdt for farlig kørsel, den ene tillige for at være alkohol påvirket.De nærmere enkeltheder omkring den katastrofale ulykke foreligger endnu ikke. Alle 3 køretøjer var på vej i samme retning.