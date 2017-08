Politifolk søgte efter pistol i nat, men fandt i stedet 320 kg hash

Fredag 25. august 2017 kl. 12:35En politiaktion i nat, hvor man ransagede boligen hos en 37-årig mand på Nørrebro i København, fik et noget andet forløb end forventet. Politifolkene kom nemlig, fordi man mente manden var i besiddelse af en pistol. Hvilket han imidlertid ikke var - til gengæld fandt man 320 kg hash.I dag fremstilles den anholdte mand i grundlovforhør sigtet for at deltage i den organiserede hash-handel i Danmark.