Virksomhed med 50 ansatte - farvel til landsbyen Karleby

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 24. august 2017 kl. 23:16BC Catering Nykøbing F A/S i Karleby siger farvel til landsbyen. I løbet af den næste måneds tid lukkes virksomheden med de 50 ansatte, og der bliver mere end stille i området. Firmaet organiserer sig anderledes på Danmark-kortet selvom den er i god gænge, hvilket også har været tilfældet i Karleby.De sidste 5 år har BC Catering Nykøbing F A/S således præsteret lige omkring 16 millioner kr. i overskud, heraf i 2015/16 de 2,6 millioner kr.Virksomheden i Karleby er en del af den landsdækkende Dansk Cater A/S og koncernforbundet tillige til Sverige.