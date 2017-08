Kvinde ansat i skattevæsenet fik en ordentlig omgang tæsk

Torsdag 24. august 2017 kl. 17:08I morgen fremstilles 3 netop anholdte mænd i alderen 28-47 år i grundlovforhør sigtet for at have givet en kvinde ansat i skattevæsenet en ordentlig omgang tæsk. Den 37-årige kvinde blev i foråret opsøgt på hendes bopæl i midtjyske Silkeborg af de 3 brutale herrer fra hovedstaden.Kvinden pådrog sig både kæbe- og ribbenbrud efter knytnæve-behandling i såvel hoved som på kroppen. Først i dag skred politiet til anholdelse af de 3 mænd efter lang og omhyggelig efterforskning af voldsagen.