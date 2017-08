Fætter BR-familien fyrer 50 ansatte på kontorerne

Torsdag 24. august 2017 kl. 14:39Der ruller nu igen hoveder hos legetøj-giganten Top-Toy bedre kendt for Fætter BR butikkerne. 50 ansatte på kontorerne, dels i det danske hovedsæde og dels på udenlandske destinationer, fyres. De mange, som nu må stille sig op i køen af arbejdløse, har fået det ubehagelige "prik".Legetøj-virksomheden har ikke oplyst om årsagen til de nye fyringer, men et kvalificeret gæt er naturligvis øget profit. Det samme som skete, da man for 1½ år siden nedlagde grossist-virksomheden "Norstar" og fyrede 100 ansatte.