Danmarks fodbold-kvinders træner stopper efter 4 år

Torsdag 24. august 2017 kl. 13:34Den 45-årige træner for det danske kvindelandshold Nils Kromann Nielsen stopper efter 4 år. Det er netop meddelt, en overraskelse af de store kun 2½ uger efter, at han og "hans piger" vandt sølvmedaljer ved EM i Holland. Han sætter dermed et flot punktum, men giver også nye kræfter mulighed for at udvikle kvinde-fodbolden.Niels Kromann Nielsen, der blev født i Grønland, men voksede op i Marstal på Ærø, har været fodboldtræner siden 1995. Hvad han nu skal beskæftige sig med er ikke oplyst.