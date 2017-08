Herskabeligt byhus på torvet i Stubbekøbing til tvangauktion

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 24. august 2017 kl. 10:59I 3 år har man resultatløst forsøgt at sælge det herskabelige byhus Torvet 4 i Stubbekøbing, men nu har ejerne kastet håndklædet i ringen. Ejendommen er på vej til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 13. september. På begæring af Totalkredit på grundlag af en termin restance på 49.000 kr.Ejerne købte huset for 7-8 år siden til en pris af 1.775.000 kr. Den senest udbudte pris i forsøget på at sælge det var 795.000 kr. fastsat i februar. De samlede hæftelser på ejendommen beløber sig til 1.406.000 kr.