Ville hygge sig - stråtækt hus på Sydsjælland nedbrændte

Torsdag 24. august 2017 kl. 10:21Hygge med lidt ild i brændeovnen endte sent i aftes katastrofalt for en 64-årig mand og hans stråtækte hus i et naturområde nord for sydsjællandske Mogenstrup og Tappernøje. I stedet brændte hele huset nemlig ned, og manden selv blev forbrændt på sin ene arm.Årsagen var, at han ville benytte tændvæske, men overså gløder i brændeovnen. Det førte til en voldsom stikflamme, som antændte hele den idylliske herlighed. Brandvæsenet kunne kun se til, mens flammerne lagde huset i aske.