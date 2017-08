Terror-alarm i Rotterdam har straks aflyst rock-koncert

Onsdag 23. august 2017 kl. 22:35Det amerikanske rockband Allah-Las kom ikke på scenen i aften i den hollandske storby Rotterdam (i kongrescentret Maassilo). Efter terror-alarm blev koncerten straks aflyst. Endnu har ingen overblik med hensyn til, hvad der foregår, men blandt meldingerne er, at politiet har stoppet en bus med gasflasker tæt ved koncert-området.Aftenens begivenheder skulle have forbindelse til terror-angrebet i Barcelona for 1 uge siden. Det var angiveligt spansk politi, der advarede hollænderne om, at noget katastrofalt kunne være undervejs.