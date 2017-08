17-årig dreng stukket til døde med kniv i hovedet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 23. august 2017 kl. 18:27Ikke kun i Danmark florerer vold med dødelig udgang, også i Grønland sker det - og det er netop hændt. Idet en 17-årig dreng er død af sine kvæstelser på sygehuset i hovedstaden Nuuk (tidligere Godthåb), og en 21-årig mand er varetægtfængslet for ugerningen. Drengen blev kniv-stukket i hovedet.Opgøret mellem de 2 unge fandt sted i en lejlighed i den vestgrønlandske by Ilulissat (tidligere Jacobshavn) nord for hovedstaden i weekenden. Den 17-årige blev efterfølgende i meget ilde tilstand bragt til sygehuset, hvor han altså ikke overlevede.