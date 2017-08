Død kvinde fundet i strandkant

Onsdag 23. august 2017 kl. 14:29En kvinde antageligt 60-65 år er i formiddag fundet død i strandkanten ved østfynske Knudshoved (Nyborg). Det har endnu ikke været muligt at identificere kvinden, som antages at være druknet. Politiet har ikke umiddelbart fundet tegn på noget kriminelt.Det var et forbipasserende par, der opdagede liget af kvinden.