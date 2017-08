Lollands Bank sætter rekord - 48 millioner kr. i overskud

Onsdag 23. august 2017 kl. 14:01Det bedste resultat nogensinde, betegner Lollands Bank selv dagens offentliggørelse af regnskab for 1. halvår. Med rekordstort overskud på 48 millioner kr. Samtidig er der næsten ingen tab på kunder, som ikke kan betale deres lån tilbage - kun en enkelt million kr.Regnskabet er helt nye toner, selvom den såkaldte basis indtjening (på de egentlige bankforretninger) har været stabil nu i 3 år. At netop denne indtjening ikke er nogen selvfølge ses af, at indlånene i banken stiger dobbelt så meget som udlånene.