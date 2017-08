Danmarks Radio fyrer omkring 50 ansatte i "ny satsning"

Onsdag 23. august 2017 kl. 13:40Den halvoffentlige institution Danmarks Radio (DR) fyrer 55-65 ansatte i forbindelse med, hvad man kalder en "ny satsning". Der både angår indholdet på DRs TV og radiokanaler og en digital fornyelse. Det lyder jo fint, når man samtidig tidligere kunne følge, at betalt frokostpause (!) skulle være en del af besparelser hos medie-kæmpen.Jo, det lydet lidt for fint. Det stemmer heller ikke godt overens, at man vil satse nyt og på samme tid reducere antallet af ansatte. Men måske er der et mirakel på vej...