Kæmpe chok - krop uden hoved, arme og ben er myrdet journalist

Onsdag 23. august 2017 kl. 09:20Politiet har for kort tid siden leveret et kæmpe chok omkring den mystiske sag med hobby-ubåden UC3 Nautilus, dens fængslede ejermand og den forsvundne kvindelige svenske journalist. I går fandt man en kvindetorso i Øresunds vandkant, og den er nu sammenholdt med rester af hår og mundvand fra den forsvundne kvinde - og DNA testen matcher. Altså er det makabre lig den forsvundne journalist, som sejlede med hobby-ubådens ejermand ud fra København for 13 dage siden. Politiets oplysninger til morgen omfatter også, at kvindetorsoen var påhæftet metal, der skulle holde det nede på havbunden.Ifølge politiets oplysninger fra opduktion af kvindetorsoen i går var hoved, arme og ben bevidst fjernet fra kroppen, og den var desuden tilført skader, der skulle sørge for at holde luft ude af liget, ligeledes med den hensigt at det skulle forblive på havbunden.