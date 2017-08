Indbrudtyve stak af fra politiet i svimlende fart på motorvej

Onsdag 23. august 2017 kl. 08:51Politiet eftersøger til morgen fortsat 3 indbrudtyve, som i nat stak af i svimlende fart på den fynske motorvej E20. Politiets jagt på bilen fortsatte kort tid efter, tyvene var forulykket, fordi det opdagede betjentene ikke. Da de derfor vendte om og kom tilbage til flugtbilen, var den tom for mennesker.Indbrudtyvene var fortsat flugten til fods, og det lykkedes ikke at finde dem i nat. Til gengæld var bilen proppet med tyvekoster (hovedsageligt tobaksvarer) øjensynligt fra et kup forinden i et supermarked i Odense.