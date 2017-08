Chauffør anholdt - 60 flygtninge i lastbil med broccoli og is

Tirsdag 22. august 2017 kl. 23:10En lastbil med broccoli og is, og en temperatur på under 10 grader inde i lastrummet, er blevet afsløret med tillige 60 flygtninge i lasten på grænsen mellem Mexico og USA. Chaufføren er anholdt, og de mange flygtninge lukket ud af lastrummet, som var låst og uden flugtmuligheder.De mange flygtninge enten lå ovenpå eller imellem isen i lastrummet. Til trods for den hårde behandling var alle fysisk uskadt.