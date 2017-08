Bilist dræbt i solo-ulykke - lå på mark ved siden af bilen

Tirsdag 22. august 2017 kl. 21:32En ikke nærmere identificeret 25-årig mand blev til aften dræbt i en voldsom solo-ulykke i et naturområde mellem midtjyske Bjerringbro og Langå. En forbipasserende opdagede en bil på en mark langs vejen, og ved siden af bilen lå bilisten livløs. Alle forsøg på at genoplive den unge mand var forgæves.Der foreligger endnu ingen forklaring på, hvad der er passeret, kun at det har været dramatisk.