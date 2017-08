Ung brutalt optrædende mand i Nakskov anholdt og fængslet

Tirsdag 22. august 2017 kl. 17:04En 21-årig mand fra Nakskov er nu varetægtfængslet frem til midten af næste måned sigtet for afpresning og trusler. Han har konkret optrådt brutalt overfor en 52-årig mand, som han har truet med at slå ihjel i forbindelse med forsøg på afpresning. Den unge mand blev anholdt i weekenden.Afpresningen har øjensynligt stået på i længere tid. Baggrunden for forsøgene på afpresning foreligger ikke oplyst.