Patienten udskrevet - prins Henrik er i Fredensborg

Tirsdag 22. august 2017 kl. 13:52Efter at være blevet bragt fra regentparrets franske vinslot til Rigshospitalet i København tidligere på måneden er prins Henrik nu udskrevet og opholder sig på nordsjællandske Fredensborg Slot. Der skal han samle kræfter efter 1½ ugers medicinsk behandling for smerter.Den 83-årige prins Henrik blev tidligere på sommeren opereret i blod-kredsløbet, og det var efterfølgende smerter herfra, der bragte ham til et nyt sygehusophold.