Brugs-direktør bliver ny chef for danske materialister

Tirsdag 22. august 2017 kl. 11:38Matas A/S - efterfølgeren for de selvstændige danske materialister - har ansat ny direktør. Den 45-årige Gregers Christian Wedell-Wedellsborg tiltræder 1. november. Han kommer fra et job som brugs-direktør med ansvar for Coops kæder lige fra SuperBrugsen til Irma.Gregers Wedell-Wedellsborg, der bor i Hellerup i København og er cand.scient.pol. fra København Universitet, afløser Matas-direktør gennem 17 år Terje Laurberg Lyngø List (52 år).