Ung kvinde i sygeseng dræbt i elevator-ulykke på sygehus

Mandag 21. august 2017 kl. 22:09En 25-årig kvinde blev i weekenden dræbt i en helt uforklarlig elevator-ulykke på et sygehus i den sydspanske by Sevilla. Kvinden havde født en datter og var i sin sygeseng på vej ind i en elevator, som pludselig gik igang og klemte hende ihjel. Den nyfødte datter fik ikke en skramme.Redningfolk og i sagens natur læger og andre ansatte på sygehuset kæmpede for at redde den unge kvindes liv, men forgæves.