Mærsk Olie og Gas A/S solgt til fransk olie-gigant

Mandag 21. august 2017 kl. 14:48A.P. Møller-Mærsk har solgt Mærsk Olie og Gas A/S (Mærsk Olie) til franske Total S.A. Dermed sælges en vigtig del af "arvesølvet" i den gamle rederi virksomhed fra. Prisen på 7,45 milliarder dollars betales dels ved aktier i Total for 4,95 milliarder dollars og dels Totals gældovertagelse for resten.Indtil videre vil den franske olie-gigant opretholde Mærsk Olies baser i Danmark.