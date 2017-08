Mere mystik i hobby-ubåd sag - nu erklæres kvindelig journalist død

Mandag 21. august 2017 kl. 12:09Mystikken omkring den dramatiske sag med ejermanden til hobby-ubåden UC3 Nautilus og en forsvundet kvindelig svensk journalist som omdrejningpunkt har netop fået ny styrke. Idet politiet nu meddeler, at ubåd-ejeren (som politiet mener har myrdet journalisten) i retten har forklaret, at der skete en ulykke ombord i ubåden, og at ulykken medførte kvindens død. Ubåd-ejeren skulle derefter have begravet hende i havet på et ikke nærmere defineret sted i Køge Bugt. Politiet forholder sig stadig ikke til, at ubåd-ejeren gerne vil forklare sig i fuld offentlighed i retten.Eftersøgningen af den kvindelige journalist fortsætter.