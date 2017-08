Komiker-skuespiller død

Søndag 20. august 2017 kl. 21:02Den amerikanske komiker-skuespiller Jerry Lewis er død 91 år. Helbredet slog ikke til et længere liv, senest kæmpede han sågar med kredsløb og hjerte. Historien om et legendarisk liv er skrevet til ende. Startende i et samarbejde med sangeren Dean Martin (død i 1995).Gerald (Jerry) Lewis blev født i New Jersey i en skuespiller-familie. "Æblet faldt altså ikke langt fra stammen". Film-debut havde han i 1949 i "My Friend Irma", og så var der på repertoiret blandt meget andet film helt frem til 1995.