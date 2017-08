39 anholdt ved nazi-demo i den tyske hovedstad Berlin

Søndag 20. august 2017 kl. 18:57En nazi-demo i den tyske hovedstad Berlin kørte i eftermiddag af sporet. 700 deltog i demonstrationen, et stort antal i en mod-demo og 1.000 politibetjente var klar til at "krydre" affæren på deres måde. Hvilket der altså blev behov for. 39 blev anholdt ifølge de aktuelle meldinger.Heraf var de 35 nazi-demonstranter, hvoraf en del viste forbudte nazi-symboler. Der er ingen meldinger om kvæstede trods de lurende sammenstød.Nazi-demo'en var arrangeret i anledning af 30 års dagen for døden af Hitlers stedfortræder Rudolf Hess.