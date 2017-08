3 millioner til grin - 80 millioner til grin - og 500 millioner til grin

Søndag 20. august 2017 kl. 11:58Endnu et EU-land har netop været på knæ for den tyrkiske enehersker Recep Erdogan. Spansk politi har anholdt en tysk journalist, der har skrevet kritisk om det tyrkiske regime, på anmodning fra Tyrkiet. Akkurat som det er sket andre steder i EU-lande. Tyskland har protesteret, men Erdogan skælder blot den tyske udenrigsminister ud. Diplomatiet er sat ud af kraft, ligesom demokratiet - og sådan er det i alle lande, hvor en enkelt eller få tiltager sig enerådig magt.80 millioner tyskere er til grin, og det er også 500 millioner indbyggere i EU.Når tallet 3 millioner er nævnt først i overskriften, er det rettet mod medlemmerne verden rundt af den eminente menneskeret organisation Amnesty International. Hvor først frivillig og siden leder gennem 23 år af den danske Amnesty afdeling, Lars Normann Jørgensen (65 år) netop udgivet bogen "Uden vold og magt - 25 år i Amnesty".Med bogen i hånden kan man spørge sig selv, om noget har ændret sig siden han i 1979 havde sine første (frygtelige) oplevelser som udsendt frivillig for Amnesty. Læs mere om bogen på www.amnesty.dk og læs den, men først og fremmest kom ind i rækken af dem, der kæmper mod uretten og overgrebene, men for demokratiet og ordentlig behandling af alle mennesker - selvom vi alle lige nu godt kan føle os magtesløse til grin.