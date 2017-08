England suger turister til

Lørdag 19. august 2017 kl. 20:17I dette års 2. kvartal havde England 2 gange Danmarks indbyggertal som turister. Næsten 11 millioner besøgte landet i april-juni, og det var en stigning på tæt ved 10% i forhold til det tilsvarende kvartal i 2016. I mellemtiden stemte det engelske folk sig ud af EU, og det har gjort landet meget mere interessant på flere måder.Først og fremmest et land, der går sine egne veje, og som i forvejen er populært. Dernæst et fald i kursen på det engelske pund med den virkning, at turisterne får mere for deres penge. Det er de egentlige ferie- og fritid-turister, der har medført den stærke stigning i antallet af gæster i England.