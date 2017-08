Kasserer "tissede i bukserne for at holde varmen"

Lørdag 19. august 2017 kl. 14:33En 36-årig kvinde fra nordjyske Frederikshavn sunder sig i denne weekend efter et møde i retten i Hjørring, hvor hun netop er blevet idømt 6 måneder betinget fængsel. Efter at hun som man siger "tissede i bukserne for at holde varmen" - ved at stjæle 140.000 kr. fra den forening, hvori hun var kasserer.Årsagen var elendig privat økonomi, som hun derfor valgte over nogle måneder sidste efterår at "styrke" ved overførsler fra foreningens konto. Uden lige i nu'et at tænke over, at sådan noget naturligvis altid bliver opdaget, og så er "en vis herre" løs...