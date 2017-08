Kniv-angriber i russisk storby skud-dræbt - 8 kvæstet

Lørdag 19. august 2017 kl. 12:19Meldinger fra den russiske storby Surgut i den centrale del af landet lyder, at en psykisk syg mand, der angreb tilfældige på gaden, er skud-dræbt. Forinden nåede manden med en kniv at kvæste mindst 8, hvis tilstand ikke er nærmere oplyst. Angrebet skete for 3 timer siden.Det er nu midt på eftermiddagen i Surgut (som er 3 timer foran dansk tid) med op mod 400.000 indbyggere. Der foreligger ingen oplysninger om et muligt motiv for den sindforvirrede mands desperate handling.