Bierfest endte i dødeligt kaos med 2 dræbt og 50 kvæstet

Lørdag 19. august 2017 kl. 09:42Uvejret raser i det sydlige Europa. Med brande i stort tal fra Portugal til Grækenland, og regn i stride strømme og storm i Schweiz og Østrig. I nat blev en munter bierfest i St. Johann am Walde i det nordlige Østrig således forvandlet til dødeligt kaos. Da voldsom storm bogstaveligt knuste et festtelt til 1.000 mennesker.2 dræbte og over 50 kvæstede var de sørgelige kendsgerninger til morgen, da redningfolk havde fået fuldt overblik. De 2 døde var en kvinde og en mand begge 20 år.