Kæmpe tyvekoster - stjal 2 campingvogne i Næstved

Fredag 18. august 2017 kl. 14:25Det er sket tidligere, at selv entreprenør maskiner er blevet stjålet, forsvundet og aldrig dukket op. Måske tænkte en 21-årig mand fra omegnen af Næstved, at han kunne gøre noget tilsvarende, da han natten til onsdag stjal 2 campingvogne i det nærliggende Fuglebjerg. Imidlertid er han nu blevet anholdt.Den unge mand kørte til et campingcenter, hvor han brød porten op. Hægtede en campingvogn på sin bil og forsvandt med den. Senere på natten gentog han historien. Politiets efterforskning ledte imidlertid til den 21-årige, der altså ikke havde gjort sit "arbejde" at forsvinde med og skjule tyvekosterne godt nok.