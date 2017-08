Pige digtede om sex-overfald på toilet i Ringsted

Fredag 18. august 2017 kl. 12:07En 15-årig pige digtede en historie om sex-overfald på et toilet på en McDonald's restaurant i midtsjællandske Ringsted i starten af denne uge. Hun har netop over for politiet erkendt, at oplevelsen var det rene opspind. I stedet kan hun nu risikere at blive stillet til ansvar for sin løgnagtighed.Pigen forklarede i mandags, at hun var blevet overfaldet af en høj mand, der havde flået hendes trusser itu. Manden var trængt ind på toilettet, hvor hun ikke havde låst døren.