Oprydning i omkring 20 lig og over 100 kvæstede i Spanien

Fredag 18. august 2017 kl. 09:08Det sidste døgn går over i historien som endnu et af de blodige rettet mod turister og udkæmpet mellem oprørere og statmagt. Spanien er kommet til i rækken af den seneste tids aktioner, og oprydningen i omkring 20 lig og over 100 kvæstede er igang. Dræbte og kvæstede øjensynligt fra 24 lande.I aftes fandt det værste terror-angreb sted i Barcelona, og i nat udspillede sig et mindre, hvor politiet dræbte 5 oprørere i middelhavbyen Cambrils. Forinden havde de forsøgt at gennemføre en aktion som den i Barcelona. Op mod 10 skulle være kvæstet af en bil, der pløjede ind i dem.Allerede i aftes bekendte oprørgruppen Islamisk Stat (IS) sig til det brutale og dødbringende angreb i Barcelona. I dag vil begge sider af terror-kampen med sikkerhed meddele sig, og vi bliver klogere på den udbrudte "verdenkrig", som forplanter sig fra det ene land til det andet.