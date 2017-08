Dagplejemor fængslet for livfarlig vold mod lille pige

Torsdag 17. august 2017 kl. 19:36En 43-årig kvinde i nordjyske Frederikshavn er i dag blevet varetægtfængslet for livfarlig vold mod en 1½ årig pige. Kvinden var dagplejemor og havde den lille pige til pasning, da volden fandt sted. Pigen havde såkaldte punktblødninger over hele kroppen og i hovedet.Den tragiske episode fandt sted for 1 uge siden. Politiet har op til anholdelsen foretaget undersøgelser af den lille pige, der i dag har det fysisk bedre og er uden for livfare. Dagplejemoren nægter sig skyldig i grov vold.