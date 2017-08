Tysk supernationalt parti stadig i fremmarch står til 10% vælgere

Torsdag 17. august 2017 kl. 13:40Alternative für Deutschland (AfD) står til 10% af vælgerne ved valget til Bundestag den 24. september. Dermed tilslutter hver 10. tysker sig det supernationale parti, som er fjendtligt overfor både muslimer og flygtninge. De tyske socialdemokrater (SPD) står til et knusende nederlag med tilslutning fra "kun" 25% af vælgerne, mens CDU/CSU med kansler Angela Merkel i spidsen holder skansen med komfortable 37% af vælgernes stemmer.Dermed er alle øvrige partier reelt uden betydning, hvorimod der tegnes et billede af yderligere fremtidig konfrontation.Diskussionen på det seneste er ikke mindst aktuel på grund af burka-beklædningen, som har givet AfD anledning til en plakat (billedet), hvor de foretrækker bikini. I det hele taget er burka-debatten vild verden rundt. Fra Danmark til Australien, hvor et parlamentmedlem i dag som ren provokation iførte sig den muslimske klædedragt under en debat i op mod ½ time, inden hun lod "kludene" falde.