At vinde 1 million kr. er ved at blive dagligdags foreteelse

Torsdag 17. august 2017 kl. 11:03Selvom det ikke er sket i de sidste 20 år, at Danske Spil i forbindelse med Lotto må udbetale 1 million kr. til hele 7 spillere, så er det ved at blive en dagligdags foreteelse at vinde og blive millionær. 5 Lotto-spillere har hver vundet 1,2 million kr. og 2 andre hver 1 million kr. ved ekstra trækning blandt alle Lotto kuponer i denne uge.De mange nyslåede millionærer befinder sig i nordjyske Østervrå, midtjyske Thorning, Viby J, Vejle, Odense, Ringsted og Herlev i København.