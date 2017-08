Angreb på sygehus - 7 dræbt af brutale skydende mænd

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 17. august 2017 kl. 08:20Manglen på respekt, ja den totale foragt for menneskeliv, udvikler sig katastrofalt i det meste af verden. Statmagter slår ihjel, oprørgrupper gør det, og kriminelle. Lige ufatteligt er det, seneste eksempel er fra hovedstaden i mellemamerikanske Guetamala, hvor brutale svært bevæbnede mænd har dræbt 7 - på et sygehus!12 andre blev svært kvæstet ved angrebet, som angiveligt var en aktion for at befri et bandemedlem, der var til behandling på sygehuset. 5 af de brutale skydende mænd er anholdt.