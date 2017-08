Endnu en motorcyklist dræbt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 16. august 2017 kl. 22:46Det går hårdt udover motorcyklister for tiden. I aften mistede endnu en motorcyklist livet - en 20-årig mand kolliderede med en bus midt i østjyske Horsens og blev dræbt på stedet. Den unge mand ville øjensynligt overhale bussen, som var i færd med at svinge, og så gik det galt.Motorcyklisten endte ved kollisionen fastklemt under bussen. Genoplivning var forgæves.