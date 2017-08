Igen en friskole konkurs

Onsdag 16. august 2017 kl. 14:47Skifteretten i Herning har afsagt konkursdekret over Sønder Vium Friskole i det vestjyske 15-20 km syd for Skjern. Dermed er det slut for endnu en friskole, denne blev grundlagt med skolestart i august 1988 som sædvanligt i forbindelse med nedlæggelse af en folkeskole.Sønder Vium Friskole startede på grundlag af 50 elever og voksede til senest oplyst 85 elever.