Ung kvinde ville springe fra et hustag til et andet - og døde

Onsdag 16. august 2017 kl. 11:08En 19-årig kvinde, der natten til mandag styrtede 10 meter i centrum og tæt på havnen i nordvestjyske Lemvig, er død af sine kvæstelser. Det er samtidig kommet frem, at den unge kvinde ville springe fra et hustag til et andet, og det var i den forbindelse hun styrtede i døden.Hun blev fløjet til universitetsygehuset i Århus, hvor lægerne kæmpede for at redde hendes liv, men netop har måttet opgive.