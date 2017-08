4 selvmord-bombere dræbte 27 og kvæstede 83 alvorligt

Onsdag 16. august 2017 kl. 10:54Selvmord-bombe angrebene tager til overalt i de arabiske lande og i Afrika. 4 selvmord-bombere har dræbt 27 og kvæstet 83 alvorligt i afrikanske Nigeria. Alle angreb fandt sted i den nordøstlige millionby Maiduguri. Hvor først en kvinde detonerede sin sprægladning og tog de mange med i døden.De øvrige 3 selvmord-bombere bragte 45 af de 83 kvæstede i kritisk tilstand, og lægerne mener, at 30 af dem kun har minimale chancer for at overleve.