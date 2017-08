Døgnets skyderi i København - ung mand ramt af 2 skud

Onsdag 16. august 2017 kl. 08:53Nye skyderier i København, kan karakteriseres som dette døgns (ingen dag uden skud-episoder). En 20-årig mand blev ramt af 2 skud, måtte på operationbordet i aftes, men er uden for livfare. 3 andre unge mænd (19-24 år) er anholdt og sigtet for at forsøge at myrde ham.Skyderiet fandt sted omkring Holmbladsgade, der på Amager fører ind mod bymidten.