Byggefirma på Nordfalster i kæmpe konkurs starter igen i nyt ApS

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 15. august 2017 kl. 11:54Efter 15 år med succes er Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S på Nordfalster i en kæmpe konkurs. Selskabet blev i sidste uge navneændret til Byggefirmaet af 10-8-17 A/S og flyttede hjemsted fra Hollandiavej 1 i Nørre Alslev til en privatadresse i Køge. Samme dag stiftedes Byggefirmaet Brdr. Pedersen ApS med adresse i Nørre Alslev. Allerede sidste år viste tegn på en skæbnesvanger økonomisk udvikling sig med et regnskab, der viste tæt ved en halvering af virksomhedens indtægter.Gælden var med udgangen af juni 2016 på næsten 26 millioner kr.Aktuelt forklares byggefirmaets kollaps med en kæmpe opgave i Køge (den nye handelsgade "Strædet"), en mundfuld for stor for virksomheden især i forhold til dens økonomiske status.