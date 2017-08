Om man skal le eller græde af EU er ligegyldigt - bare man betaler

Mandag 14. august 2017 kl. 17:52Skatteyderne i de europæiske lande, som betaler gildet ikke kun i deres egne lande, men også i EU, kan med rette spørge, hvad de får for pengene. I alle tilfælde betaler de for et bureaukrati, der ingen respekt har for skatteydernes slid og betaling. Kritiske øjne på EU i et par af medlemlandene har gravet i kommissionens rejseudgifter. På 2 tilfældige måneder i fjor brugte de 28 kommissærer 5 millioner kr. alene på flyrejser.Den såkaldte udenrigschef over ½ million kr. og kommissionsformanden 200.000 kr. på en enkelt rejse til Rom.Om man skal le eller græde er ligegyldigt - bare man betaler. Altså skatteyderne. For de mange politikere, kommissærer og ansatte i EU (ialt 40.000 personer) har alene fingrene i kassen for at få...På www.access-info.org er der under "Latest News" yderligere at læse. Acces Info Europe er en menneskeret organisation etableret i den spanske hovedstad Madrid i 2006.